ФАС обвинила «Мегафон» в нарушении закона о конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала компанию «Мегафон» нарушителем закона «О конкуренции». По данным ведомства, оператор предоставлял компаниям с госучастием услуги на более выгодных условиях, чем частным.

Как уточнила ФАС, компании с государственной долей могли платить за услуги «Мегафона» в десять раз меньше, чем все остальные.

«Такое обстоятельство создает дискриминационные условия и противоречит антимонопольному законодательству», — заявили в ведомстве в пятницу, 17 мая.

Антимонопольная служба выдаст ПАО «Мегафон» предписание об устранении этих нарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке» (ст. 14.31 КоАП).

15 мая ФАС признала нарушителями того же закона компании «Т2 Мобайл» (бренд Tele2), МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Ведомство выявило, что операторы устанавливали монопольно высокие цены на услугу рассылки смс, а «Вымпелком» еще и отменил возможность транслитерации сообщений с кириллицы на латиницу. Как следствие, стоимость рассылок увеличилась вдвое.

В МТС ответили на эти обвинения, сообщив, что компания соблюдает требования антимонопольного законодательства и не согласна с предписанием ФАС. В компании пообещали принять решение об апелляции в суде после получения мотивировочной части. Не согласились с выводами ФАС и представители «Т2 Мобайл» и «Вымпелкома».

В июне 2018 года ФАС уже выдавала операторам «большой четверки» предписание устранить дискриминационные условия договоров, касающиеся тарифов на SMS-рассылки для государственных и частных организаций, а в августе возбудила против «большой четверки» дело.