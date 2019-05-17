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Прокуратура сняла фильм про ограбление банка в Тюменской области

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Прокуратура Тюменской области сняла фильм про крупное ограбление банка. Речь идет о преступлении, совершенном в начале 2018 года. Тогда из Сибирского банка реконструкции и развития похитили 560 млн рублей.

По этому делу проходят сразу несколько человек. Некоторым из них удалось бежать из страны с частью денег. Установлено, что сейчас подозреваемые находятся в Берлине и Барселоне. Остальных задержанных осудили на три и четыре года колонии.

Как сообщает портал «Наш город», видео появилось в Youtube 16 мая. Под 15-минутным роликом уже стоят два дизлайка. Лайков у фильма пока нет.

Ранее сообщалось, что в Испании задержали двух пожилых мужчин, ограбивших два банка в Барселоне и планировавших новое ограбление в Мадриде.

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