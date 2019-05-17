Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре Приморского края в пятницу, 17 мая, обвиняемая десять лет работала в одной из крупных финансовых организаций старшим кассиром.

По версии следствия, женщина, загружая деньги в банкоматы, не докладывала туда часть средств, забирая их себе. 28 млн рублей ей удалось похитить только в течение ноября 2018 года.

Узнав об этом, служба безопасности банка обратилась в правоохранительные органы. В отношении кассира возбудили уголовное дело о присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Представитель банка подал иск о возмещении причиненного банку ущерба. О каком именно банке идет речь, в прокуратуре не уточнили.

Прокурор направил уголовное дело во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

В апреле сообщалось о том, что в Ульяновске мошенник, представившись сотрудником банка, похитил у горожанина 451 тыс. рублей с карты. Злоумышленник назвался представителем службы безопасности банка и попросил мужчину предоставить некоторые данные. После того, как житель Ульяновска предоставил их, с его карты списали крупную сумму.