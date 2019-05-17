Амурских тигров Павлика и Елену отпустят в дикую природу

После года адаптации амурских тигров Павлика и Елену отпустят на природу. Животные находились на реабилитации в приморском центре «Амурский тигр».

Год назад тигрят доставили в центр адаптации в плачевном состоянии. Теперь же звери выросли и адаптировались к дикой природе. На хищников надеты особые ошейники, чтобы отслеживать их перемещения.

В специальных боксах их отвезли на родину - в Амурскую область. Уже через две недели Павлик и Елена выйдут на волю и начнут новую жизнь.