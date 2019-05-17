Доказана опасность приготовленной пищи

Употребление термически обработанной пищи способствует распространению ожирения. Об этом сообщили специалисты Национальных институтов здравоохранения США в опубликованном в пятницу, 17 мая, в MedicalXpress исследовании.

В контролируемом испытании приняли участие 20 человек, средний возраст которых достигал 31 года.

Добровольцы первые две недели получали кулинарно обработанную пищу, а потом еще две недели — необработанную. Обработанная пища включала в себя сухой завтрак, цельное молоко с добавлением клетчатки, маргарин и маффин.

Оказалось, что в первые две недели добровольцы набирали по килограмму веса. На альтернативной же диете из фруктов, ягод, оливкового масла и греческого йогурта вес приходил в норму.

2 мая японские ученые заявили, что регулярное употребление риса поможет избежать ожирения. Они заметили, что уровень ожирения оказался ниже там, где люди ели примерно по 150 г риса в день и больше.