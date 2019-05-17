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Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове

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Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове. Об этом она рассказала в Twitter.

Публикация девушки довольно быстро стала популярной и набрала 13 тыс. лайков. При этом курьезная история разошлась в интернете как анекдот.

«В девять утра пошла в душ, завязала волосы трусами, чтобы не намочить, сейчас третий час дня, позади две встречи, проехали полгорода — угадайте, что я забыла снять с головы», — поделилась Герасименко.

Пользователи журналистку поддержали и рассказали, как сами иногда завязывают волосы подручными предметами одежды, в том числе носками.

Некоторые отметили, что «великие люди создают модные тренды сами, а не следуют моде».

В марте сообщалось, что актриса Мария Кожевникова поссорилась с Ксенией Собчак из-за трусов.

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