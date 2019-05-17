Экспедиция ищет советские подлодки времен ВОВ на дне Финского залива

В эстонских территориальных водах Финского залива работает поисковая экспедиция. Основа команды — участники российского проекта «Поклон кораблям Великой Победы».

Капитан — гражданка Финляндии Имми Валлин, поисковик со стажем, которая рада помочь россиянам закрыть белые пятна в истории войны.

За 15 дней поисковики сняли на камеру советские подлодки Л-2 и Щ-302 для вирутального мемориала. Осталось найти еще 4 субмарины времён Великой Отечественной.