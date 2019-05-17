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В частном доме под Киевом нашли арсенал авиационного оружия

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В одном из частных домов под Киевом нашли арсенал авиационного оружия. Контрразведка СБУ и следователи провели обыск в селе Новоселки.

Изъяли шесть пусковых устройств УБ-32 для неуправляемых ракет типа С-5. Подобные ракеты запускаются с истребителей МиГ-21 и МиГ-27.

По данным спецслужб, оружие хотели продать в африканские страны для применения в военных конфликтах. Против владельцев хранилища
открыли уголовное производство.

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