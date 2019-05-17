Путин анонсировал открытие крупными корпорациями производств в Крыму

На медиафоруме ОНФ президент России Владимир Путин рассказал, когда крупные корпорации завезут в Крым свои производства. По его словам, открыть Крымский мост для этого было недостаточно. Нужно обеспечить еще и железнодорожное сообщение. Когда пойдет завоз товаров по всем направлениям, тогда ситуация будет меняться. В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена.