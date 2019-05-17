Студент год обманом получал бесплатные обеды в KFC

Южноафриканский студент целый год бесплатно обедал в ресторанах быстрого питания КFC, выдавая себя за проверяющего из головного офиса компании. Об этом сообщила India Today.

Самозванец во время посещений был одет в строгий костюм, чтобы не вызывать подозрений, а также имел при себе фальшивое удостоверение.

При этом сотрудники отмечают, что он знал, что спрашивать и осматривать на кухне, и полагают, что в прошлом он работал на KFC.

В 2017 году голодная женщина ограбила МcDonald’s в американском штате Мэриленд. Ночью злоумышленница пыталась налить в стакан напиток через окошко «МакАвто». Но, решив, что этого недостаточно, она пролезла в помещение и прихватила с собой коробку с фастфудом на неопределенную денежную сумму.