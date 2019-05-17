Путин заявил о необходимости наведения порядка в лесной отрасли

На медиафоруме ОНФ показали сюжет РЕН ТВ о незаконной вырубке леса в Иркутской области. По мнению выступившей жительницы Ангарска, воровство древесины связано с недавними лесными пожарами.

Президент РФ Владимир Путин назвал мнение не лишенным оснований, заявил, что по Иркутской области будет проведено расследование, подчеркнув, что нужно наводить порядок в лесной отрасли в целом.