Трамп взял ипотеку

Президент США Дональд Трамп в 2018 году оформил ипотечный кредит более чем на $5 млн. Об этом свидетельствует отчет Офиса по правительственной этике о финансовых делах американского лидера.

В документе отмечается, что кредит выдан на сумму от 5 до 25 млн долларов.

По данным издания Palm Beach Daily News, понадобиться данная сумма могла на покупку дома. В 2018 году сыновья Трампа приобрели у родной тети (одной из сестер президента США) жилье с девятью комнатами во Флориде за $18,5 млн.

Для этого предположительно был взят кредит на $11,2 млн, однако какая доля суммы взята самим Трампом, не известно, так как он не публикует свои налоговые декларации.

Всего за американским лидером числится 14 кредитов, три из них — на сумму более чем в $50 млн.

Богатые люди в США нередко берут кредиты, так как ставка по ним довольно невысокая. Трампу, например, выдали кредит под 4,5% годовых. При этом доход от вложения наличных средств гораздо выше, поэтому многие предпочитают личные средства инвестировать, отмечает «РИА Новости».

Ранее стало известно, сколько Трамп заработал за 2018 год.