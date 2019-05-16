Прямой эфир

Крис Рок будет работать над новым фильмом «Пила»

0
Фото: Global Look Press/Kristin Callahan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Знаменитый американский актер, комик и продюсер Крис Рок совместно со студиями Lionsgate и Twisted Pictures будет работать над перезапуском франшизы «Пила».

Рок уже написал сценарий новой серии хоррора и займется продюсированием проекта, пишет «Киноафиша».

«Когда Крис пришел к нам и подробно описал свое фантастическое видение, мы сразу согласились на всё. «Пила» — одна из самых кассовых франшиз ужасов всех времен и одна из самых успешных серий фильмов Lionsgate. Предстоящий фильм будет таким же умопомрачительным», — отметил представитель Lionsgate Джо Дрейк.

По его словам, сценарий Рока учитывает сюжеты предыдущих картин, но оживляет бренд остроумным содержанием.

Режиссировать новый фильм будет Даррен Линн Боусман, который снимал «Пилу 2» и «Пилу 3». Картина выйдет на экраны 23 октября 2020 года.

«Пила» — серия фильмов ужасов, связанных общей тематикой. Сейчас франшиза насчитывает восемь лент.

В апреле сообщалось, что кинокомпания Disney сообщила о планах снять сериал о герое комиксов Marvel Соколином Глазе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владимир Меньшов снимет документальный фильм про ВГИК
Бенедикт Камбербэтч снимется в военной драме «1917»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017