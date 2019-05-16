Крис Рок будет работать над новым фильмом «Пила»

Знаменитый американский актер, комик и продюсер Крис Рок совместно со студиями Lionsgate и Twisted Pictures будет работать над перезапуском франшизы «Пила».

Рок уже написал сценарий новой серии хоррора и займется продюсированием проекта, пишет «Киноафиша».

«Когда Крис пришел к нам и подробно описал свое фантастическое видение, мы сразу согласились на всё. «Пила» — одна из самых кассовых франшиз ужасов всех времен и одна из самых успешных серий фильмов Lionsgate. Предстоящий фильм будет таким же умопомрачительным», — отметил представитель Lionsgate Джо Дрейк.

По его словам, сценарий Рока учитывает сюжеты предыдущих картин, но оживляет бренд остроумным содержанием.

Режиссировать новый фильм будет Даррен Линн Боусман, который снимал «Пилу 2» и «Пилу 3». Картина выйдет на экраны 23 октября 2020 года.

«Пила» — серия фильмов ужасов, связанных общей тематикой. Сейчас франшиза насчитывает восемь лент.

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