Банк России начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Центрoбанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг методом «тайного покупателя». Об этом в четверг, 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаила Мaмуту.



«Началось применение данного процесса. И в ближайшее время — разумно ближайшее, не завтра, но и не в следующем году — будут какие-то результаты, о которых мы обязательно расскажем», — рассказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.



Мамута добавил, что пока по итогам контрольных закупок никаких мер воздействия ЦБ не предпринимал. По его словам, в случае выявления нарушений регулятор может оштрафовать финансовую организацию и выдать предписание об устранении нарушения.

Ранее 16 мая зaмглaвы Центрoбанка Дмитрий Тулин заявил, что основная часть оздоровления российской банковской системы пройдена. По его словам, в ближайшее время регулятор не ожидает повторения случаев санации крупных банков.