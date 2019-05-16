Прямой эфир

Банк России начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центрoбанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг методом «тайного покупателя». Об этом в четверг, 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаила Мaмуту.

«Началось применение данного процесса. И в ближайшее время — разумно ближайшее, не завтра, но и не в следующем году — будут какие-то результаты, о которых мы обязательно расскажем», — рассказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Мамута добавил, что пока по итогам контрольных закупок никаких мер воздействия ЦБ не предпринимал. По его словам, в случае выявления нарушений регулятор может оштрафовать финансовую организацию и выдать предписание об устранении нарушения.

Ранее 16 мая зaмглaвы Центрoбанка Дмитрий Тулин заявил, что основная часть оздоровления российской банковской системы пройдена. По его словам, в ближайшее время регулятор не ожидает повторения случаев санации крупных банков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦБ пожалуется в правоохранительные органы на лишенных лицензий страховщиков
ЦБ предложил компенсировать до 10 млн вкладчикам рухнувших банков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017