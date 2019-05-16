Болгария и Грузия стали самыми популярными у россиян направлениями для летнего отдыха

Туристический сервис «Связной Трэвел» проанализировал продажи авиабилетов, забронированных на летние даты для заграничных путешествий. Соответствующее исследование поступило «Известиям» в четверг, 16 мая.

По данным сервиса, россияне чаще всего бронировали билеты в Болгарию и Грузию.

«Благоприятный климат вкупе с недорогими билетами и элементарным получением визы делают Болгарию очень привлекательным курортом. Грузию, в свою очередь, открывает огромное количество российских туристов вне зависимости от сезона», — заявил директор «Связной Трэвел» Андрей Осинцев.

Среди остальных востребованных направлений — Турция, Испания, Черногория, Италия и Франция.

Ранее в четверг стало известно, что россияне в майские праздники чаще всего отдыхали в Сочи, Крыму и Анапе — эти курорты оказались наиболее бюджетными вариантами. На втором месте по популярности оказались поездки в Турцию, Египет, на Кипр, в Испанию и Болгарию. В топ-10 популярных направлений вошли также Таиланд, Тунис и Хорватия.