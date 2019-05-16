Бывшая жена 88-летнего Краско сообщила о беременности

Третья жена российского артиста Ивана Краско — Наталья Вяль призналась в студии программы «На самом деле», что ждет ребенка. Однако у нее пока есть сомнения насчет того, что она находится в положении.

По словам женщины, она беременна от своего нового возлюбленного — режиссера Александра Большакова. При этом у нее уже есть два сына от самого Краско — 16-летний Иван и 15-летний Федор.

Новость о возможной беременности шокировала 88-летнего артиста, который в это время находился за кулисами и всё слышал.

«Я отец Вани и Феди и замечаю перемены в Наталье Николаевне, она и жить торопиться, и чувствовать спешит», — цитирует Краско Starhit в четверг, 16 мая.

В прошлом году Краско развелся со своей 29-летней супругой Натальей Шевель и вернулся к Вяль, на которой он был женат с 2001 по 2011 год. По его словам, именно тоска по детям заставила его начать налаживание отношений с третьей супругой. Сейчас они снова живут вместе.

Эту информацию Вяль подтвердила сайту kp.ru. При этом она уверена, что бывший супруг вернулся к ней от безысходности.