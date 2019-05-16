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Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках

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Российский лидер Владимир Путин на медиафoруме «Общероссийского народного фронта» (OНФ) в четверг, 16 мая, рассказал, что три десятка лет жил в доме без лифта и иногда носил свою пожилую соседку на руках на пятый этаж.

Об этом глава государства сообщил, выслушав историю одной из журналисток, рассказавшей, как она снимала сюжет о ветеранах Великой Отечественной войны, которые семь месяцев не могли выйти на улицу, потому что в доме вовремя не заменили лифты.

«Я представляю, если люди в возрасте, они спуститься не могут. Я жил без лифта почти 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, она не могла подняться», — рассказал Путин.

Президент подчеркнул, что прекрасно понимает ветеранов, которые оказались в подобной ситуации из-за недобросовестных подрядчиков.

«Безобразие, что еще говорить», — добавил он.

Ранее в четверг Путин заявил, что с чиновников должен быть особый спрос, «как с владельца средства повышенной опасности».

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