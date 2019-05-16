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В московском Институте физической химии произошел взрыв

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина в Москве произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Москве.

Инцидент произошел во время проведения опытов на третьем этаже здания. Взорвался баллон с аргоном. Пожара не последовало.

Разрушений и повреждений здания не зафиксировано. Пострадали два лаборанта, их жизни ничего не угрожает, исследователи получили порезы стеклом.

«Разрушений конструкции здания нет. Информация об обрушении стены здания не соответствует действительности», — сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Ранее 8 апреля сообщалось, что один человек получил травмы в результате хлопка газа в многоэтажном жилом доме в Коломне.

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