В Екатеринбурге приостановили строительство храма в сквере

Строительство храма святой Екатерины на месте городского сквера в Екатеринбурге остановлено, заявил глава города Александр Высокинский в четверг, 16 мая. Об этом он объявил после посещения несогласованной акции протеста выступающих за перенос строительства в другое место.

«Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу референдума и стройки мы с вами проговорили, что стройка будет ждать», — приводит слова градоначальника ТАСС.

Ранее в этот же день президент РФ Владимир Путин на заседании медиафорума ОНФ предложил опросить жителей района для решения вопроса о строительстве храма на месте городского сквера. Как подчеркнул глава государства, мнение местных нельзя игнорировать.

Опрос, по оценкам главы администрации Александра Высокинского, займет около 20 дней.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят акции протеста, связанные со строительством храма святой Екатерины в сквере возле драмтеатрa. Местные жители протестуют против застройки сквера, объясняя свою позицию тем, что ради возведения церкви придется вырубить деревья. По данным городских властей, при принятии решения о строительстве в феврале 2019 года было учтено мнение горожан и соблюдены все необходимые процедуры.