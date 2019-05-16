В саду «Эрмитаж» пройдет пятая церемония вручения премии Радио Jazz

Пятая ежегодная церемония вручения премии Радио Jazz «Все цвета джаза» состоится 25 мая в саду «Эрмитаж». В этот раз мероприятие пройдет в формате городского фестиваля для всей семьи.

Ключевым событием предстоящего праздника станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год. Радио Jazz 89.1 FM вручит награды в семи номинациях: «За вклад в развитие джазовой культуры в России», «Музыкант года», «Релиз года», «Мероприятие года», «Площадка года», «Открытие года» и «Фестиваль года».

Среди российских звезд джаза свое участие в мероприятии уже подтвердили проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова, Optimystica Orchestra, резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны Guru Groove Foundation, джазовая певица Мариам Мерабова, трубач Вадим Эйленкриг, этно-джазовая группа Authentic Light Orchestra, соул-фанк-группа Secret Atelier, группа Big City Show, под аккомпанемент которой пройдет показ мультфильмов от киностудии «Союзмультфильм».

Ведущими вечера выступят писатель, карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова. Приглашенный Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова завершит своим выступлением торжественную церемонию.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям», организаторы фестиваля, помимо прочего, придумали большую развлекательную программу для семей. Посетителей ждет музыкальный экспериментариум, развивающие мастер-классы, творческая лаборатория, мультсеансы с живым оркестром, детская зона и лаунж-зона с фуд-кортом. Кроме того, поклонники виниловой культуры смогут посетить выездную сессию магазина Maximum Vinyl.