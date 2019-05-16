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Названы самые удачливые при обращении за кредитом знаки зодиака

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Чаще всех за потребительскими кредитами обращаются люди, родившиеся под знаком Близнецов, а чаще всего получают Рыбы, сообщается в исследовании Альфа-банка, пишет в четверг, 16 мая, РБК.

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Второе и третье места в желании получить банковский займ заняли люди, родившиеся под знаками Льва и Скорпиона, — 9,3% и 8,4% соответственно. Рыбы в рейтинг не входят, но именно они реже всего из всех знаков зодиака допускают просрочку платежей.

Наибольший размер среднего выданного кредита — 2,13 млн рублей — получали клиенты, родившиеся под знаком Девы. На втором месте по этому критерию Водолей, а на третьем Раки. При этом наименьшая сумма среднего займа — у Тельцов.

27 марта сервис по поиску работы SuperJob изучил резюме представителей разных знаков зодиака и назвал характерные для них профессии. Так, согласно результатам исследования, Водолеи более склонны указывать в резюме такие профессии, как врач-стоматолог, грузчик, оператор, продавец и фармацевт. Рыбы чаще других ищут работу водителя, видеомонтажера, кладовщика, режиссера, PR-менеджера, актера, журналиста и юриста.

Львы чаще претендуют на должности брокера и финансового аналитика, а Девы видят свое призвание в работе тайного покупателя, бухгалтера и парикмахера. Весы чаще указывают в резюме должности кладовщика и учителя, а также ищут работу, связанную с госслужбой.

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