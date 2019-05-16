Прямой эфир

Рябков заявил о тщетности ультиматумов Вашингтона по Украине в адрес Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Никакие ультиматумы США по Украине в адрес Москвы не возымеют эффекта. Об этом в четверг, 16 мая, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Перезагрузочный день: что ждет российско-американские отношения
Встреча Путина и Помпео в Сочи может положить начало нормализации контактов двух стран

Замминистра напомнил, что Соединенные Штаты в ноябре 2018 года отказались от заранее согласованных переговоров с Россией на высшем уровне на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе из-за инцидента в Керченском проливе.

«Они именно так и обставили свое объяснение: вы «должны» освободить украинских моряков, и тогда можно будет вернуться к теме встречи на высшем уровне», — цитирует дипломата ТАСС.

Он отметил, что российская сторона с самого начала подчеркивала «категорическую неприемлемость подобного рода увязок».

«Выставлять ультиматумы, как это у американцев заведено в последние годы, они, конечно, могут, но никакого искомого для них эффекта они здесь у нас не добьются», — добавил Рябков.

Рябков заявил, что инцидент в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года был провокацией, следствием которой и стало задержание украинских военных катеров и военнослужащих, передает RT.

14 мая госсекретарь США Майк Помпео провел в Сочи переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после чего его принял глава государства Владимир Путин. Это был первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря. Он назвал переговоры с российским президентом продуктивными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помпео оценил встречу с Путиным в Сочи
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017