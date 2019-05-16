Рябков заявил о тщетности ультиматумов Вашингтона по Украине в адрес Москвы

Никакие ультиматумы США по Украине в адрес Москвы не возымеют эффекта. Об этом в четверг, 16 мая, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Замминистра напомнил, что Соединенные Штаты в ноябре 2018 года отказались от заранее согласованных переговоров с Россией на высшем уровне на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе из-за инцидента в Керченском проливе.

«Они именно так и обставили свое объяснение: вы «должны» освободить украинских моряков, и тогда можно будет вернуться к теме встречи на высшем уровне», — цитирует дипломата ТАСС.

Он отметил, что российская сторона с самого начала подчеркивала «категорическую неприемлемость подобного рода увязок».

«Выставлять ультиматумы, как это у американцев заведено в последние годы, они, конечно, могут, но никакого искомого для них эффекта они здесь у нас не добьются», — добавил Рябков.

Рябков заявил, что инцидент в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года был провокацией, следствием которой и стало задержание украинских военных катеров и военнослужащих, передает RT.

14 мая госсекретарь США Майк Помпео провел в Сочи переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после чего его принял глава государства Владимир Путин. Это был первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря. Он назвал переговоры с российским президентом продуктивными.