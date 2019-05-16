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Заслуженный тренер СССР высказался о победе сборной РФ по хоккею в матче с итальянцами

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и РФ Владимир Юрзинов прокомментировал победу сборной России по хоккею в матче против команды Италии, которую россияне одержали с разгромным счетом 10:0.

«Приятно, что приехали все энхаэловцы, причем без вопросов, все хотели играть, и это очень отрадный факт. Второй факт, который обращает на себя внимание, — это зрители. На вчерашнем матче были 7800 болельщиков. Приезжают зрители со всего мира, меня это радует», — приводит слова Юрзинова НСН.

Специалист напомнил, что впереди у россиян еще три важнейших матча, поэтому следует набраться сил и не расслабляться.

Сборная РФ по хоккею по итогам четырех матчей заработала 12 очков и лидирует в группе. В прошедших поединках россияне переиграли сборные Норвегии (5:2), Австрии (5:0) и Чехии (3:0). С аналогичным количеством очков идет Швейцария, на счету которой также четыре победы в четырех встречах. Россияне возглавляют группу благодаря лучшей разнице в статистике заброшенных и пропущенных шайб.

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