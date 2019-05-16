Прямой эфир

Названы сроки переноса в Россию серверов для бронирования авиабилетов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Минтрансе ожидают завершения переноса серверов систем бронирования авиабилетов в Россию к 2023 году. Об этом рассказал журналистам заместитель главы ведомства Александр Юрчик.

Посадят цены: Минтранс хочет избавить авиакомпании от «лишних» сборов
Это станет одним из рычагов снижения стоимости билетов

Процесс переноса будет «ни в ущерб авиакомпаниям, ни в ущерб суверенитету Российской Федерации, ни в ущерб Западу», уточнил он. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает «РИА Новости».

Летом 2018 года Минтранс опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. Документ закрепляет дополнительные требования к Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок.

«Обрабатывающие вычислительные комплексы (серверы), базы данных систем, входящих в состав АИС ОВП, обеспечивающих бронирование и продажу авиаперевозок, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты <…> должны находиться на территории Российской Федерации, кроме Глобальных распределительных систем», — указано в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг
Россияне начали чаще путешествовать без багажа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017