Названы сроки переноса в Россию серверов для бронирования авиабилетов

В Минтрансе ожидают завершения переноса серверов систем бронирования авиабилетов в Россию к 2023 году. Об этом рассказал журналистам заместитель главы ведомства Александр Юрчик.

Процесс переноса будет «ни в ущерб авиакомпаниям, ни в ущерб суверенитету Российской Федерации, ни в ущерб Западу», уточнил он. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает «РИА Новости».

Летом 2018 года Минтранс опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. Документ закрепляет дополнительные требования к Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок.

«Обрабатывающие вычислительные комплексы (серверы), базы данных систем, входящих в состав АИС ОВП, обеспечивающих бронирование и продажу авиаперевозок, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты <…> должны находиться на территории Российской Федерации, кроме Глобальных распределительных систем», — указано в документе.