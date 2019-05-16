Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин с удивлением воспринял протесты, начавшиеся в Екатеринбурге несколько дней назад из-за строительства храма святой Екатерины на месте сквера в центре города. Об этом он заявил в четверг, 16 мая, во время форума Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Как правило люди просят, чтобы храм построили. А здесь кто-то возражает. Но все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. Если речь идет не о записных активистах из Москвы, которые приехали, чтобы пошуметь или себя попиарить, а если речь идет о местных жителях, то конечно это нельзя не учитывать», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что храм должен объединять людей, а не наоборот, пишет «Газета.ру». В связи с этим обе стороны должны предпринять шаги, чтобы вопрос разрешился в интересах каждого, кто проживает в этом районе. В качестве варианта решения конфликтной ситуации президент предложил провести опрос.

«Меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии», — сказал он, добавив, что мнение меньшинства тоже нужно учесть.

Реакция мэрии Екатеринбурга

После заявления Путина замглавы Екатеринбурга Екатерина Куземка сообщила, что администрация города в ближайшее время намерена провести новый опрос населения на тему отношения к строительству храма.

Чиновница подчеркнула, что опросы насчет места строительства проводились и ранее. Согласно их результатам, большая часть жителей к этому вопросу относится равнодушно, небольшая часть протестовала против храма, а достаточно серьезная часть поддерживала, передает «Интерфакс».

Возможные претенденты на проведение опроса

По словам Куземки, областные власти планируют проводить исследование с фондом «Социум». Однако она полагает, что протестующая общественность не признает его легитимность.

«Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против нее», — подчеркнула представитель администрации Екатеринбурга.

Между тем Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также заявил о готовности в кратчайшие сроки провести опрос о необходимости строительства храма.

«Это стандартное исследование, все технологии есть. Все кол-центры смогут по нашей анкете провести это исследование в считанные дни. Как только будет поручение президента, если оно будет нам, мы готовы быстро и профессионально исследование провести и результаты представить», — сообщил ТАСС директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Протесты в Екатеринбурге

Протесты против строительства храма святой Екатерины начались в Екатеринбурге 13 мая. Объект планируется возвести в сквере в центре города. Горожане свое недовольство объясняют тем, что из-за застройки сквера придется вырубить деревья, которых в городе и так мало. Городские власти отмечают, что при принятии решения о строительстве в феврале 2019 года учитывалось мнение горожан и соблюдались все необходимые процедуры.