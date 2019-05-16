Фестиваль творчества Марии Мордасовой пройдет в Тамбовской области

Министерство культуры России выделит общественному фонду «Возрождение православных святынь» Тамбовской области субсидию в размере более 1,6 млн рублей на проект «Тамбовская канарейка».

На эти средства в регионе проведут Всероссийский фестиваль-конкурс, посвященный творчеству Марии Мордасовой. В программе — конкурсные выступления фольклорных ансамблей и исполнителей народных песен и частушек со всей страны. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Напомним, национальный проект «Культура» включает в себя три основных направления: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Мария Мордасова (1915–1997) — советская российская певица, исполнительница русских народных песен и частушек, уроженка Тамбовской области. Мордасова руководила частушечной группой хора в Воронеже, гастролировала по СССР и за рубежом.