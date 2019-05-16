Путин рассказал о подъеме пожилой соседки на руках на пятый этаж

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что жил без лифта три десятка лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на пятый этаж.

Одна из журналисток на медиафоруме ОНФ сообщила президенту, что снимала сюжет про ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались взаперти в своей квартире на семь месяцев. По ее словам, это произошло из-за недобросовестных подрядчиков, которые не заменили лифты в жилом доме.

«Я представляю, если люди в возрасте, они спуститься не могут. Я жил без лифта почти 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, она не могла подняться», — рассказал Путин.

Президент отметил, что прекрасно понимает ветеранов, которые оказались в подобной ситуации.

«Безобразие, что еще говорить», — добавил он.

Ранее в четверг Путин заявил, что с чиновников должен быть особый спрос, «как с владельца средства повышенной опасности». Российский лидер отметил, что идущий на государственную службу человек должен понимать особую ответственность перед людьми, которая лежит на его плечах.