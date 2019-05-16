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Ограничения движения введут в Ульяновске из-за ремонта трубопровода

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В центре Ульяновска начался ремонт магистрального трубопровода на улице Карла Маркса. Работы планируется выполнить к 30 июня.

По данным энергетиков, требуется плановая замена труб на участке длиной 265 м. После завершения его присоединят к работающей сети. Горячую воду возьмут в нескольких домах на Карла Маркса и в переулке Робеспьера. Точные сроки отключения станут известны позднее, пишет 1ul.ru.

На время земляных работ движение автомобилей по улице Карла Маркса будет ограничено. Можно будет проехать только по одной полосе.

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