Ограничения движения введут в Ульяновске из-за ремонта трубопровода

В центре Ульяновска начался ремонт магистрального трубопровода на улице Карла Маркса. Работы планируется выполнить к 30 июня.

По данным энергетиков, требуется плановая замена труб на участке длиной 265 м. После завершения его присоединят к работающей сети. Горячую воду возьмут в нескольких домах на Карла Маркса и в переулке Робеспьера. Точные сроки отключения станут известны позднее, пишет 1ul.ru.

На время земляных работ движение автомобилей по улице Карла Маркса будет ограничено. Можно будет проехать только по одной полосе.