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Житель Северодвинска открыл стрельбу из ружья из окна своей квартиры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья из окна жилого дома в Северодвинске. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил руководитель пресс-службы УМВД РФ по Архангельской области Иван Распутин.

ЧП произошло днем 16 мая на улице Лебедева. Местный житель произвел выстрел из огнестрельного оружия прямо из окна своей квартиры. На место прибыли сотрудники полиции, которые установили, что стрелявший является владельцем охотничьего ружья.

«Выстрел был произведен в сторону машины, в которой в тот момент находился человек. Автомобиль получил повреждение, также огнестрельное ранение получил находящийся в автомашине человек», — рассказал Распутин.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали злоумышленника. В ходе оперативных мероприятий никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

8 мая сообщалось, что два человека получили ранения в результате стрельбы в «новой Москве».

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