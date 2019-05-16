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Для французов организуют автобусный тур через всю Россию

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Фото: Depositphotos
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Туроператор «Интурист» совместно с французскими компаниями Salaun Holidays и Pouchkine Tours стал частью автобусного маршрута для путешественников из Франции, который стартовал 11 мая. Об этом в четверг, 16 мая, «Известиям» сообщили в пресс-службе компании.

Путешествие началось во французском Бресте и закончится 28 июня. Российская часть маршрута пройдет по 25 городам. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, туристы посетят Сергиев Посад, Ростов Великий, Ярославль, Суздаль, Нижний Новгород, Казань, Пермь и др.

В 2019 году данный маршрут проходит уже в пятый раз. Цель проекта — показать иностранным туристам всё многообразие нашей страны за одну поездку и дать возможность насладиться захватывающими пейзажами России.

Более 30 иностранных туристов проедут на автобусе через всю Европу, посетив также Бельгию, Германию, Данию, Швецию и Финляндию.

16 августа 2018 года в Москве завершилась кругосветная экспедиция «Вокруг света за 70 дней с Land Rover». Команда во главе с блогером Сергеем Долей за 70 дней проехала на автомобилях Land Rover Discovery по территории 22 стран на шести континентах.

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