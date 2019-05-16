ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков России

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 самых крупных банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2019 года выросла до 7,52%.

Об этом в четверг, 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России. Отмечается, что ставка повысилась по сравнению с последней декадой апреля. Тогда она составляла 7,49%.

Банк России использует для мониторинга следующие отечественные банки: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Ранее 16 мая в Центробанке рассказали о завершении основного этапа санации банков.

Отмечалось, что основная часть оздоровления российской банковской системы пройдена. В ближайшее время ЦБ РФ не ожидает повторения случаев санации крупных банков