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ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 самых крупных банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2019 года выросла до 7,52%.

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Об этом в четверг, 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России. Отмечается, что ставка повысилась по сравнению с последней декадой апреля. Тогда она составляла 7,49%.

Банк России использует для мониторинга следующие отечественные банки: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Ранее 16 мая в Центробанке рассказали о завершении основного этапа санации банков.

Отмечалось, что основная часть оздоровления российской банковской системы пройдена. В ближайшее время ЦБ РФ не ожидает повторения случаев санации крупных банков

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