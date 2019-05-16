Численность зайцев и рыси существенно сократилась в Рязанской области

В Рязанской области провели мониторинг охотничьих ресурсов. По его итогам выяснилось, что за последние девять лет в регионе значительно снизилась численность зайца беляка — с 9 тыс. до 7 тыс. Принято решение ограничить на него охоту.

Кроме того, большой проблемой для местных лесов, как и всей территории средней полосы России, стало резкое снижение поголовья семейства кошачьих — рыси. Проблема настолько серьезная, что требует комплексного подхода, причем на федеральном уровне, сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное министерство природопользования.

Впрочем, как отметили в ведомстве, у парнокопытных, наоборот, наблюдается положительная динамика. Так, в Рязанской области увеличилось поголовье лосей и косуль. Достичь прогресса удалось в том числе благодаря усилиям представителей бизнеса и охотоведов, которые занимаются расселением европейского оленя на территории лесных угодий и заказников.