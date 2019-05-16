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Нарушения пожарной безопасности обнаружили в поселках Иркутской области

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В 305 населенных пунктах Иркутской области найдены нарушения правил пожарной безопасности. Это может привести к переходу природных возгораний на жилые территории.

По данным МЧС, в 188 населенных пунктах не обеспечено необходимое расстояние до лесополосы. Еще в 78 поселках не обеспечена минерализованная полоса между жилым массивом и лесов. В 104 населенных пунктах неисправно или отсутствует противопожарное водоснабжение. Эксперты считают, что это создает угрозу для местных жителей в случае природных возгораний.

При этом в селе Шерагул Тулунского района местные жители настаивают на сохранении лесополосы, которая вплотную подходит к жилым домам. Об этом пишет ИА IrkutskMedia. В рамках публичных слушаний им разъяснили, что безопасным для зданий является расстояние 50 м и более.

За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано пять лесных пожаров общей площадью более 26 га. В регионе действует особый противопожарный режим. Режим чрезвычайной ситуации, действовавший в Приангарье с 7 мая, был отменен 15 мая.

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