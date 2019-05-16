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Суд в Киеве подтвердил незаконность запрета сериала «Сваты»

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Фото: Квартал-95
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Шестой апелляционный административный суд Украины подтвердил противоправность запрета сериала «Сваты», а также подтвердил отмену запрета на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову. Об этом в четверг, 16 мая, сообщила пресс-служба суда.

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«Постановлением Шестого апелляционного административного суда апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений», — говорится в сообщении.

Жалобу на решение окружного админсуда Киева подала Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное агентство по вопросам кино.

29 ноября 2017 года Добронравов попал в список угроз национальной безопасности Украины. Соответствующее решение приняло министерство культуры страны. Также СБУ запретила артисту въезд на Украину сроком на три года.

Тогда же Госкино Украины запретило в стране показ всех сезонов сериала «Сваты», где одну из главных ролей исполняет российский актер.

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