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Жителя Астрахани осудили за установку нелегальных программ на компьютер

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В Астрахани суд вынес приговор 32-летнему мужчине, обвиняемому в нарушении авторских прав. Фигурант уголовного дела незаконно купил в интернете компьютерные программы и разместил на сайте бесплатных объявлений объявление об услугах по установке программного обеспечения.

В феврале он продал контрафактные программы местному жителю за 1,5 тыс. рублей, установив их на жесткий диск компьютера. Об этом информирует «Астрахань 24».

Правообладателям был причинен ущерб на сумму более 1,9 млн рублей. Подсудимый получил один год лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

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