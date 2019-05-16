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СК проверит детский сад в Иркутской области после перелома у ребенка

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Ребенок получил перелом пальца в детском саду в Иркутской области. Следователи проверяют работу учреждения.

По данным правоохранительных органов, во время сбора группы на прогулку мальчик схватился за косяк двери, а его одногруппник захлопнул дверь. Воспитательница увидела, что у ребенка содрана кожа на пальце и заметно покраснение, поэтому наложила холодный компресс. После происшествия мальчик отправился на прогулку. Вечером малыша забрала бабушка. Родственники отвели мальчика к врачу, рентгенологическое исследование показало у него перелом фаланги пальца. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Саранске при взрыве петарды пострадала девятилетняя девочка.

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