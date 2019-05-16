В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»

В Германии протестующие против проекта «Северный поток – 2» залезли в уже проложенную часть газопровода на строительной площадке, где осуществляется прокладка EUGAL.

Акция под девизом «Заткнуть «Северный поток – 2» проходит в городе Врангельсбург. Пока точное число ее участников неизвестно. По информации полиции, их не менее пяти. Цель протеста — затормозить реализацию проекта и обратить внимание на его экологическую составляющую, пишет Focus.

Во Врангельсбурге проложено около 1,5 км трубопровода. Предполагается, что он протянется от Грайфсвальда до Чехии на 485 км и обеспечит транспортировку в Европу газа, получаемого посредством «Северного потока – 2», уточняет RT.

Ранее 16 мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что новая газовая директива Еврокомиссии не помешает реализации проекта «Северный поток – 2», напоминает НСН.

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил на международной газовой конференции, что российский газ более привлекателен для Германии, чем сжиженный природный газ (СПГ) из США.

При этом замглавы Минэнерго Анатолий Яновский в рамках международной конференции, посвященной перспективам энергетического сотрудничества России и ЕС, сказал, что в случае санкций США против компаний — застройщиков «Северного потока – 2» «Газпром» сможет сам завершить стройку.