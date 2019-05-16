Прямой эфир

В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»

0
Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Германии протестующие против проекта «Северный поток – 2» залезли в уже проложенную часть газопровода на строительной площадке, где осуществляется прокладка EUGAL.

Семь санкций на неделе: рестрикции США не остановят «Северный поток – 2»
Allseas и Saipem продолжат строительство газопровода, а инициатива сенаторов может так и не дойти до конгресса

Акция под девизом «Заткнуть «Северный поток – 2» проходит в городе Врангельсбург. Пока точное число ее участников неизвестно. По информации полиции, их не менее пяти. Цель протеста — затормозить реализацию проекта и обратить внимание на его экологическую составляющую, пишет Focus.

Во Врангельсбурге проложено около 1,5 км трубопровода. Предполагается, что он протянется от Грайфсвальда до Чехии на 485 км и обеспечит транспортировку в Европу газа, получаемого посредством «Северного потока – 2», уточняет RT.

Ранее 16 мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что новая газовая директива Еврокомиссии не помешает реализации проекта «Северный поток – 2», напоминает НСН.

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил на международной газовой конференции, что российский газ более привлекателен для Германии, чем сжиженный природный газ (СПГ) из США.

При этом замглавы Минэнерго Анатолий Яновский в рамках международной конференции, посвященной перспективам энергетического сотрудничества России и ЕС, сказал, что в случае санкций США против компаний — застройщиков «Северного потока – 2» «Газпром» сможет сам завершить стройку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минэнерго рассказали о судьбе «Северного потока – 2» в случае санкций США
В бундестаге назвали неприемлемыми санкции США по газу из России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017