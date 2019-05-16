После многомесячных мытарств, препирательств и внутренних конфликтов Верховная рада приняла, а заканчивающий свой срок президент Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Еще на стадии разработки и прохождения необходимых процедур в парламенте он вызвал ожесточенные дискуссии как внутри украинского общества, так и на межгосударственном уровне (данный закон активно обсуждался в Венгрии, Румынии, Польше, России). Это и неудивительно, так как данный закон начинает новый этап массовой украинизации населения в стране. И он, безусловно, повлияет на процессы, связанные с ассимиляцией национальных меньшинств на Украине.

Уместно предположить, что этот закон на протяжении ближайших лет еще не один раз станет поводом для конфликтов в Верховной раде и украинском обществе, так как целый ряд его пунктов могут быть признаны антиконституционными и противоречащими ряду других правовых норм.

При анализе сути закона становится очевидно, что в первую очередь он направлен против русского языка и значительно сужает сферу его функционирования. Хотя следует отметить, что сам русский язык в тексте вообще не упоминается. В документе есть пункты про английский, официальные языки Европейского союза и ни слова о русском.

Хотя, как мы знаем, в статье 10 конституции Украины записано: «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств». Принятый закон тотально противоречит этому пункту, фактически полностью вытесняя русский язык из всех возможных сфер в государстве.

Закономерно, что в связи с внедрением этого решения основные проблемы возникнут на юго-востоке Украины, так как до сих пор целый ряд регионов страны остаются русскоязычными. А исходя из того, что в законе прописано создание карательного органа, осуществляющего мониторинг ситуации с использованием украинского языка, можно не сомневаться, что конфликты начнутся в самое ближайшее время.

В документе также прописано, что теперь все органы госвласти и местного самоуправления обязаны использовать украинский при осуществлении своих полномочий, а сам язык рассматривается как инструмент объединения общества, средство укрепления государственного единства и территориальной целостности страны, ее независимой государственности и национальной безопасности. Рассматривая языковую ситуацию на Украине и ее использование на всех выборах в стране, данное утверждение выглядит как минимум нелепым, а по сути оно в очередной раз раскалывает жителей государства.

Комичными выглядят пункты закона, предписывающие органам власти Автономной Республики Крым также использовать украинский язык в качестве рабочего языка.

Согласно закону, создается национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая будет разрабатывать и утверждать стандарты украинского и должность уполномоченного по защите государственного языка. С очень высокой долей вероятности уже можно предположить, что первые офисы такого уполномоченного возникнут в Харькове и Одессе — самых «украиноязычных» городах страны. Примечательно, что в функции этого официального лица будут входить составление протоколов и применение взысканий, в случаях если ему покажется, что не соблюдаются пункты закона.

Естественно, его принятие является своеобразным «приветом» Владимиру Зеленскому в канун его инаугурации. Пока вызывает сомнения, что после вступления в должность новый президент Украины сразу отменит этот закон. Хотя уже очевидна его неконституционность. Как мы помним, комментируя его, новоизбранный глава государства обещал инициировать полный анализ документа для того, чтобы убедиться, что в нем учтены интересы всех граждан. В этом отношении Зеленскому уже сейчас нужно отметить — документ этот дискриминационный, в нем ущемляются права и свободы миллионов жителей Украины. И сделать всё возможное, чтобы он не заработал.

Примечательно, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» подписан в то время, когда министр иностранных дел страны Павел Климкин активизировался на международных площадках с заявлением: возвращение России в Совет Европы станет поводом для автоматического выхода Киева из Минских соглашений. Так вот, принятие вышеупомянутого закона как раз и стало очередным жирным крестом на процессе реинтеграции, о котором так пекутся наши западные партнеры.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции