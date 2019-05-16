Пострадавшему при взрыве на химзаводе «Азот» предъявили обвинение

В Пермском крае механику, пострадавшему во время взрыва на предприятии «Азот» в Березниках, предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности. Он находится под домашним арестом.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального следственного управления не удалось, отмечает ИА «Ура.ру». Взрыв на химическом заводе произошел утром 6 мая. По предварительным данным, причиной стало вскрытие болгаркой емкости с остатками аммиака. Три человека скончались, один в состоянии средней тяжести госпитализирован. Семьи погибших получат компенсацию в размере более 3 млн рублей.

«Азот» — единственное предприятие России, выпускающее высшие алифатические амины, кристаллический нитрит натрия, натриевую и калиевую селитры. Предприятие входит в ОХК «Уралхим» — одну из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений.