Песков рассказал об осведомленности Путина о деле «Сети»

Президент России Владимир Путин получал все данные по делу «Сети» от силовых ведомств, однако сейчас в Кремле нет какой-либо новой информации на эту тему. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Эта тема поднималась… на заседании Совета по правам человека, президент действительно обращал на нее внимание и получал всю необходимую дополнительную информацию от силовых ведомств на этот счет. Но сейчас мы не следим, не располагаем какой-то новой информацией на этот счет», — сказал представитель Кремля.

В декабре на заседании СПЧ Владимир Путин заявил о необходимости проверить информацию о пытках фигурантов дела «Сети» и «Нового величия».

Радикальное сообщество «Сеть» было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу «Сети» житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. Сейчас в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации — Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.