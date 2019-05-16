Эндокринолог назвал опасные осложнения на фоне диабета
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 422 млн человек во всем мире страдают от диабета. Эндокринолог Елена Сюракшина, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, рассказала о том, какие опасные осложнения диабета существуют, что надо о них знать и как с ними бороться.
К основным осложнениям диабета относятся кетоацидоз, гипогликемия, кома, проблемы со зрением, диабетическая стопа и кожные заболевания.
По словам врача, все осложнения появляются из-за нестабильного уровня сахара в кровяной плазме и серьезно угрожают жизни и здоровью больного. Повышенное содержание глюкозы способствует изменению свойств крови, нарушает функции сердечно-сосудистой системы и мозга, а также поражает почки и нервные клетки. Чаще всего катализатором осложнений является стресс, а также вирусы и инфекции, способные угнетать иммунитет. На их фоне может проявиться одно или сразу несколько осложнений.
К кетоацидозу часто приводит декомпенсация сахарного диабета (нарушение биологического равновесия в организме на фоне заболевания, когда органам приходится работать «за двоих». — Ред.). Это острый срыв механизмов регуляции обмена веществ у больных. Он характеризуется повышением уровня глюкозы и кетоновых тел. Сопровождается жаждой, усиленным мочеиспусканием, запахом ацетона изо рта, сухостью кожи, болями в животе, головными болями, раздражительностью, заторможенностью, сонливостью, вялостью. Основой лечения является инсулинотерапия, пишет сайт aif.ru. В таком состоянии обязательно надо обращаться к врачу, так как без правильного лечения кетоацидоз может привести к летальному исходу.
Гипогликемия — состояние, вызванное очень низким уровнем сахара в крови. Часто связана с лечением диабета. Она характеризуется общим недомоганием, усталостью, бледной кожей, расшатанностью, тревожностью, плачем во время сна, повышенным потоотделением. Лечение подразумевает применение продуктов и напитков с высоким содержанием сахара. Резкое падение сахара может привести к гипогликемической коме и летальному исходу. К врачу нужно обязательно обратиться для коррекции ситуации и подбора профилактики.
При диабете на фоне скачков уровня глюкозы в крови у человека может произойти сразу несколько вариантов комы. Без своевременной помощи это может привести к гибели.
Различаются гиперосмолярная некетоновая кома и лактацидемическая кома. В этих случаях нужно немедленно обращаться за специализированной помощью к врачам. Иногда необходима госпитализация. Возможен летальный исход.
Высокая концентрация уровня сахара в крови также повышает вероятность возникновения глазных заболеваний. Это называется микроангиопатией и происходит из-за повреждения мелких сосудов. Диабетическая ретинопатия приводит к необратимой слепоте. С целью профилактики следует постоянно и ответственно контролировать уровень сахара в крови и следить за уровнем холестерина, стоит также отслеживать артериальное давление.
Синдром диабетической стопы — поражение кожи, крупных и мелких сосудов, нервов, костей и мышцы стопы. Пациентам с сахарным диабетом не стоит заниматься самолечением при наличии таких проблем, как вросший ноготь, потемнение ногтя, грибковые поражения ногтевых пластин, мозоли и натоптыши, порезы кожи при обрезании ногтей, заусенцев, трещины на пятках. Следует обращаться к специалистам. В основе профилактики диабетической стопы лежит лечение сахарного диабета как основного заболевания.
Люди с сахарным диабетом также сталкиваются с разнообразными поражениями кожи. Хорошие условия для развития микроорганизмов создает слишком большое количество сахара в крови и поте. Это ослабляет защитные процессы организма. Большое значение имеют сухость кожи, нарушения кровообращения в коже и зуд. Тем, у кого есть диагноз «диабет», требуется особое соблюдение личной гигиены: использование средств защиты, регулярный душ и т.д.
В мае специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.