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В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Россия готова к проведению очередного раунда переговоров с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа. Дата их начала пока не определена, заявил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

А газ я попрошу остаться: Киев и Москва намерены сохранить транзит
Главная проблема — неурегулированные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом»

По его словам, дата зависит от готовности Киева после прошедших выборов президента Украины. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает ТАСС.

На пресс-конференции в рамках форума «Перспективы энергетического сотрудничества Россия–ЕС. Газовый аспект» Яновский отметил, что избранный президент не прошел инаугурацию. В настоящее время непонятно, кто именно будет участвовать в консультациях от Украины.

Ранее в четверг стало известно, что Киев продолжит газовые переговоры с Москвой только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной. При этом он отметил неизбежность переговоров с «Газпромом» о продлении соглашения по транзиту газа через Украину.

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости газотранспортной системы страны.

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