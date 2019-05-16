В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

Россия готова к проведению очередного раунда переговоров с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа. Дата их начала пока не определена, заявил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

По его словам, дата зависит от готовности Киева после прошедших выборов президента Украины. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает ТАСС.

На пресс-конференции в рамках форума «Перспективы энергетического сотрудничества Россия–ЕС. Газовый аспект» Яновский отметил, что избранный президент не прошел инаугурацию. В настоящее время непонятно, кто именно будет участвовать в консультациях от Украины.

Ранее в четверг стало известно, что Киев продолжит газовые переговоры с Москвой только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной. При этом он отметил неизбежность переговоров с «Газпромом» о продлении соглашения по транзиту газа через Украину.

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости газотранспортной системы страны.