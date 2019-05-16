Житель юга Франции выиграл в лотерею €21 млн

Житель департамента Эро на юге Франции сорвал в лотерее джекпот в размере €21 млн. Об этом в четверг, 16 мая, пишет издание 20 minutes.

Неизвестный человек выиграл в пасхальной лотерее Loto, прервав серию из 11 розыгрышей без победителя. Отмечается, что это четвертый по величине выигрыш с момента создания Loto во Франции в 1976 году.

Личность победителя еще неизвестна, у него есть 60 дней, чтобы заявить о себе и забрать выигрыш, отмечает Le Parisien.

30 апреля стало известно, что неизвестный выиграл в техасскую лотерею Quick Pick $2 млн, но так и не явился за деньгами. Некто купил лотерейный билет в городке Колледж-Стейшн 27 октября 2018 года и сорвал джекпот, но не связался с организаторами лотереи в положенный срок.

Согласно правилам, если хозяин билета не является за своим выигрышем в течение 180 дней, деньги возвращаются государству.