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Косметику Кайли Дженнер назвали опасной для здоровья

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Фото: Instagram.com/kylieskin
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Специалисты считают опасным скраб для лица Walnut Face Scrub, выпущенный брендом Kylie Skin, который принадлежит известной телезвезде Кайли Дженнер. Причиной этого стало содержание скорлупы грецкого ореха в продукте, пишет The Sun.

По словам Дженнер, данный скраб аккуратно снимает омертвевшие клетки кожи, однако дерматологи уверены, что содержащаяся в составе скорлупа может нанести серьезный вред коже лица. По их словам, частицы создают микротрещины на поверхности кожи, позволяя бактериям проникнуть в более глубокие слои.

«Хотя это отличный способ избавиться от мертвых клеток кожи, жесткие отшелушивающие ингредиенты могут в конечном итоге поранить ее», — прокомментировал британский эксперт по уходу за кожей Росс Перри.

Многие фанаты Кайли Дженнер также раскритиковали данный продукт.

«Мой косметолог сказала, что скраб со скорлупой — это то же самое, как если бы вы терли лицо металлической мочалкой. Держитесь от него подальше», — сказала журналистам одна из девушек.

Сама Кайли Дженнер пока никак не отреагировала на претензии.

5 марта сообщалось, что Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей в мире по версии Forbes. Основной доход 21-летней девушке приносит ее косметическая компания Kylie Cosmetics, основанная в 2016 году, а также контракты с известными модными домами. Зарабатывает она и в социальных сетях. Дженнер признается, что своим финансовым успехом во многом обязана Instagram, где у нее 128 млн подписчиков.

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