Косметику Кайли Дженнер назвали опасной для здоровья
Специалисты считают опасным скраб для лица Walnut Face Scrub, выпущенный брендом Kylie Skin, который принадлежит известной телезвезде Кайли Дженнер. Причиной этого стало содержание скорлупы грецкого ореха в продукте, пишет The Sun.
По словам Дженнер, данный скраб аккуратно снимает омертвевшие клетки кожи, однако дерматологи уверены, что содержащаяся в составе скорлупа может нанести серьезный вред коже лица. По их словам, частицы создают микротрещины на поверхности кожи, позволяя бактериям проникнуть в более глубокие слои.
«Хотя это отличный способ избавиться от мертвых клеток кожи, жесткие отшелушивающие ингредиенты могут в конечном итоге поранить ее», — прокомментировал британский эксперт по уходу за кожей Росс Перри.
Многие фанаты Кайли Дженнер также раскритиковали данный продукт.
«Мой косметолог сказала, что скраб со скорлупой — это то же самое, как если бы вы терли лицо металлической мочалкой. Держитесь от него подальше», — сказала журналистам одна из девушек.
Сама Кайли Дженнер пока никак не отреагировала на претензии.
5 марта сообщалось, что Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей в мире по версии Forbes. Основной доход 21-летней девушке приносит ее косметическая компания Kylie Cosmetics, основанная в 2016 году, а также контракты с известными модными домами. Зарабатывает она и в социальных сетях. Дженнер признается, что своим финансовым успехом во многом обязана Instagram, где у нее 128 млн подписчиков.