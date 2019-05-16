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В Красноярске назвали сроки завершения отопительного сезона

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В Красноярске планируют завершение отопительного сезона. Подача тепла будет остановлена 20 мая.

О завершении отопительного сезона сообщили в мэрии Красноярска. В городе установилась достаточно теплая погода. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. Власти Красноярска напомнили, что в Ленинском и Кировском районах одновременно с отключением отопления планируется начало опрессовок. Жилые дома останутся без горячей воды.

В администрации уточнили, что опрессовки в 2019 году будут длиться девять дней.

Ранее сообщалось, что плановое отключение горячей воды стартовало в домах Москвы. Опрессовки продлятся до конца августа.

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