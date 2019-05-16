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Курсы правотворчества для молодежи открылись в Оренбурге

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На заседании Молодежной палаты Оренбургской области был составлен график работы. А в список проведенных акций попали детский праздник, приуроченная ко Дню Победы акция «Помним, гордимся и чтим!» и соцопросы с целью выявить наиболее актуальные проблемы молодых людей.

Как отмечает РИА «Оренбуржье», в Оренбурге открылись Курсы молодежного правотворчества, доступные для всех желающих. На первом занятии обсудили роль и место органов местного самоуправления в структуре публичной власти в России. Лекторами выступили руководитель аппарата городского совета Игорь Вакушкин и начальник отдела нормативно-правовой и кадровой работы аппарата горсовета Игорь Кулагин.

Организаторы курсов планируют научить молодежь правотворчеству не только в теории, но и на практике.

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