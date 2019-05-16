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Ребенок умер от менингита в Магаданской области

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Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту смерти малолетнего ребенка от менингита в Магаданской области. Врачи поздно выставили диагноз.

По данным правоохранительных органов, мама привела ребенка к участковому врачу-педиатру с жалобами на насморк и кашель. Медик назначил противовирусные препараты. При этом на первичном приеме не были проведены необходимые обследования для более точного диагноза. Позже было установлено, что ребенок заболел менингококковой инфекцией.

Малолетний ребенок скончался в районной больнице, пишет ИА MagadanMedia. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес главного врача. Кроме того, следователи проводят доследственную проверку по факту смерти ребенка.

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