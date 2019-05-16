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Дуров обвинил WhatApp в сотрудничестве с американскими спецслужбами

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Основатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, комментируя обнаруженную в мессенджере WhatApp уязвимость, отметил, что не удивлен этим. У этого приложения давно наблюдаются проблемы с безопасностью, отметил он.

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«Каждый раз, когда WhatsApp нужно устранять критическую уязвимость в приложении, на ее месте появляется новая», — цитирует его «РИА Новости».

При этом WhatsApp не раскрывает свой исходный код и независимые исследователи не могут проверить его безопасность. При этом Дуров считает, что разработчики мессенджера специально оставили в нем бэкдоры (намеренно допущенные дефекты алгоритма) по требованию американских спецслужб.

Дуров заявил, что WhatsApp и материнская компания Facebook делились информацией «почти с каждым, кто утверждал, что работает на правительство».

15 мая эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев заявил, что обнаруженная в WhatApp уязвимость очень опасна. По его словам, в таких условиях создание защиты на устройствах с ОС Android и iOS невозможно, поэтому пользователям остается лишь своевременно обновлять мессенджер и не распространять номера мобильных телефонов. По его словам, также желательно не раскрывать номер телефона, чтобы усложнить злоумышленникам его поиск.

Днем ранее стало известно о наличии уязвимости, которая позволяет устанавливать на телефоны шпионское программное обеспечение. Вредоносы устанавливаются на телефоны при голосовых звонках, даже если на них не отвечали.

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