В Болгарии задержали россиянку по делу о крупном мошенничестве

Полиция в Болгарии задержала гражданку России по делу о мошенничестве. Об этом 16 мая сообщил ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Варне.

По данным ведомства, 42-летнюю россиянку взяли под стражу в городе Бургас по делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет «Федеральное агентство новостей». Известно, что российская полиция разыскивала женщину через Интерпол. В ближайшее время суд Бургаса должен принять решение об ее аресте, после этого будет рассмотрено дело об экстрадиции по требованию российских властей.

По данным болгарских СМИ, россиянка вместе с мужем проживала в селе Кошарица в районе Бургаса в течение полутора лет, владела магазином сувениров на курорте Свети Влас, сообщает телеканал «360».

В конце апреля обвиняемого в мошенничестве экс-сотрудника ФСБ арестовали до конца июня.