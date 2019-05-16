Специалисты спрогнозировали продолжительность жизни саратовцев

В Саратовской области продолжается реализация нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», основной целью которых является увеличение продолжительности жизни. Согласно прогнозу специалистов, через пять лет в регионе этот показатель будет составлять 78 лет. Об этом 16 мая сообщает региональный минздрав.

Согласно прогнозам специалистов, к 2024 году продолжительность жизни жителей Саратовской области в среднем будет составлять 78 лет, а к 2030 году — 80 лет. Одной из главных задач медиков является снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, пишет ИА «Взгляд-инфо».

За первый квартал 2019 года коэффициент естественной убыли снизился на 1,4%. Помимо этого, значительно снизилась младенческая смертность — 2,7 случая на 1 тыс. новорожденных, что на 37,2% ниже уровня аналогичного периода 2018 года. Этому послужило развитие службы родовспоможения в регионе.

По оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в Саратовской области в 2018 году составила 73 года, что выше, чем по России в целом и ПФО.