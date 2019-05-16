Прямой эфир

Специалисты спрогнозировали продолжительность жизни саратовцев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратовской области продолжается реализация нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», основной целью которых является увеличение продолжительности жизни. Согласно прогнозу специалистов, через пять лет в регионе этот показатель будет составлять 78 лет. Об этом 16 мая сообщает региональный минздрав.

Согласно прогнозам специалистов, к 2024 году продолжительность жизни жителей Саратовской области в среднем будет составлять 78 лет, а к 2030 году — 80 лет. Одной из главных задач медиков является снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, пишет ИА «Взгляд-инфо».

За первый квартал 2019 года коэффициент естественной убыли снизился на 1,4%. Помимо этого, значительно снизилась младенческая смертность — 2,7 случая на 1 тыс. новорожденных, что на 37,2% ниже уровня аналогичного периода 2018 года. Этому послужило развитие службы родовспоможения в регионе.

По оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в Саратовской области в 2018 году составила 73 года, что выше, чем по России в целом и ПФО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рассказали о способности вина продлить жизнь
Названы способы защиты здоровья сердца в любом возрасте

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017